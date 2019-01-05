1.2 مليار جنيه إيرادات الصادرات والواردات الجوية في ديسمبر الماضي

كتب - طه عبيد:

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة الدولي برئاسة هلال توفيق مسعد، خلال شهر ديسمبر الماضي، عن 15602 شهادة جمركية برسم الوارد النهائي، وعن 2322 شهادة واردة برسم الترانزيت.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 227 مليون و950 ألف و237 جنيها ، بينما بلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة 826 مليون 15 ألف و484 جنيها، كما بلغت الغرامات والرسوم الأخرى المحصلة 165 مليون و395 ألف و777 جنيها.

وخلال نفس الفترة، أنهت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، الإجراءات الجمركية لـ 9828 شهادة صادر، وبلغ إجمالي رسم الصادر المحصل خلال شهر ديسمبر الماضي حوالى 8 ملايين و910 ألف و804 جنيها.

ويكون بذلك إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية خلال شهر ديسمبر الماضي حوالى مليار و228 مليون 272 ألف جنيه.

وفى جانب آخر، قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتحرير وضبط 42 محاولة تهريب خلال شهر ديسمبر الماضي ، وبلغ إجمالى التعويضات المستحقة عن هذه المحاضر 37 مليون و 206 ألف و 381 جنيها.