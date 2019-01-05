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    وزير القوى العاملة يُعلن موعد إجازة "عيد الميلاد" للقطاع الخاص

    05:49 م السبت 05 يناير 2019
    وزير القوى العاملة يُعلن موعد إجازة "عيد الميلاد" للقطاع الخاص

    محمد سعفان

    القاهرة - أ ش أ:

    أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن بعد غد "الاثنين"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص التهاني للأخوة الأقباط بهذه المناسبة.

    وأكد سعفان، في بيان اليوم، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

    وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

     

     

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    محمد سعفان القوى العاملة اجازة عيد الميلاد

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