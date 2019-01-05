"الهجرة": وفد شبابي من المصريين المقيمين بأستراليا يزور مصر منتصف يناير الجاري

القاهرة- أ ش أ:

صرحت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن وفدا شبابيا من المصريين المقيمين بأستراليا سيزور مصر منتصف يناير الحالى.. واصفة شباب مصر في الخارج بأنهم "خط الدفاع الأول عن الوطن".

ويتابع فريق العمل بالوزارة الاستعدادت النهائية لاستقبال نحو 70 شابا وفتاة من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج المقيمين بأستراليا، والمقرر زيارتهم إلى مصر منتصف يناير الجاري.

وقالت وزيرة الهجرة "إنه من المقرر تنظيم برامج مماثلة لوفود شبابية من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج المقيمين في فرنسا والنمسا، استكمالا لتنفيذ خطة الوزارة في ربط شباب مصر حول العالم بوطنهم الأم، باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن أينما تواجدوا حول العالم".

وأشارت إلى تنظيم الوزارة للعديد من الزيارات لأبناء المصريين بالخارج على مدار 3 سنوات، موضحة أن البرامج التي يتم إعدادها لأبناء المصريين بالخارج تعد جرعة مكثفة من التوعية بمقتضيات الأمن القومي وسبل الدفاع عن الوطن، كما أنها تثري معلومات الشباب تاريخيا بحضارة مصر العريقة الضاربة بجذورها في عمق التاريخ.

وأضافت "كما يشمل البرنامج المنظم لهم زيارة الأهرامات والمتحف المصري ومعالم الأقصر وأسوان وغيرهم من الأماكن التاريخية، بالإضافة إلى زيارة للأزهر الشريف والكنيسة المصرية، وذلك لإتاحة الفرصة من أجل فتح حوار شامل حول تعاليم الرسالات السماوية الهادفة للتسامح والإخاء، لتحصين شبابنا في الخارج من أية أفكار متطرفة أو معلومات مغلوطة".

وأعرب مجموعة من شباب مصر بالخارج، عبر مقاطع مصورة "فيديو" أرسلوها للوزارة، عن سعادتهم البالغة بزيارة وطنهم الأم، واشتياقهم لرؤية معالم مصر الحضارية وتاريخها العريق، منوهين إلى أنهم مستعدون من الآن لنقل تجربتهم لأصدقائهم وتعريفهم بحضارة مصر وما تتمتع به من تاريخ ومعالم ساحرة.​