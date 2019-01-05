زاهي حواس يصطحب العائلة الملكية البلجيكية لزيارة الأقصر وأسوان والأهرامات وأبوالهول

كتب- يوسف عفيفي:

اصطحب عالم الآثار المصرية الدكتور" زاهي حواس"، ملك بلجيكا الملك "فليب" وزوجتة الملكة "ماتيلد" وأبنائهم "اليزابيث وجبرائيل وايمانويل" فى زيارة استغرقت 4 أيام لزيارة معالم مصرالآثرية، وتضمنت الزيارة الأقصر وأسوان والأهرامات وأبو الهول.

واصطحبهم حواس، حسب بيان، إلى مكان الحفائر بوادي الملوك، كما زارت العائلة الملكية المكان الذى يبحث فيه حواس عن مقبرة الملك رمسيس الثامن، ومقبرة الملك تحتمس الثانى زوج الملكة حتشبسوت، والموقع الثالث بجوار مقبرة رمسيس الثالث.

واصطحبهم حواس لزيارة مقبرة الملك "توت عنخ آمون" و"رمسيس السادس"، ومقبرة "سيتى الأول؛ والوادي الغربي، وهو الوادي الذي يوجد فيه مقبرة الملك "أمنحتب الثالث"، والملك "اي" كما زار الملك" فليب وزوجتة" حفائر وادي الملوك الغربي الذى يبحث فيها "حواس" عن مقبرة زوجة الملك توت عنخ آمون "عنخ اس ان آمون" .

وأوضح "حواس" أنه أقنع الملك أنه لا يمكن أن يزور مصر بدون أن يشاهد الأهرامات وأبو الهول ولأول مرة يزور الملك الأهرامات.

وفى نهاية الزيارة اصطحبهم حواس إلى السرداب الذى عثر عليه فى مؤخرة أبوالهول ولأول مرة ينزل ملك إلى هذا السرداب.

وقال الملك فليب لـ"حواس": لو اكتشفت مقبرة جديدة فى وادي الملوك سوف يحضر خصيصا لدخول المقبرة المكتشفة.

ودعا الملك فليب "حواس" على العشاء مع الأسرة الملكية فى فندق "ونتر بالاس" التاريخي.

وأهدى حواس كتابه عن مقابر النبلاء فى البر الغربي في الأقصر للملك فليب، وكتابين عن الأطفال لأبناء الملك.

كما أهدي "حواس" نسخة من "البرنيطة" الخاصة به للملك، وحرص الملك على ارتداء البرنيطة الشهيرة لحواس أثناء الزيارة.

وأكد حواس، أن زيارة ملك بلجيكا والملكة والأسرة لمصر لقضاء الأجازة الخاصة بهم هى أهم دعاية لمصر عالميا مؤكدا على أن مصر آمنة.