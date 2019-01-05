4 حفلات أوبرالية ضمن فعاليات عام "مصر - فرنسا"

كتب - محمد عاطف:

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات عام "مصر - فرنسا" 2019، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ، بالتعاون مع المركز الثقافى الفرنسي بالقاهرة ، سوليستات فرقة باليه أوبرا باريس لتقديم 4 حفلات ضمن مشروع "اندبندانس" تقام في القاهرة والإسكندرية بمشاركة فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ارمينيا كامل، وذلك فى الثامنة مساء أيام الثلاثاء ، الجمعة المقبلين بالمسرح الكبير ، والأربعاء والخميس المقبلين على مسرح سيد درويش "دار أوبرا الإسكندرية".

ويتضمن برنامج الحفلات أحد تصميمات "جريجورى جييار"، تؤدى على أنغام مؤلفة موسيقية لكل من فلورين استرودو وستيفان جونو مستلهمة من إنبهار الفرنسيين بسحر نهر النيل ، إلى جانب مشاهد من أشهر الباليهات العالمية ، إخراج إيجونى دريون من بينها بحيرة البجع ، دون كيشوت ، سبارتاكوس ، كرنفال فينسيا ، رايموندا ، ديان واكتيون واريا من أوبرا عايدة ، يؤديها عارضو أوبرا باريس ايزاك لوباز جوماز ، ناييس دوبويك ، بابلو ليجازا ، ازبان فيلبار ، اكسيل ماجليانو ، اوجينى دريون ، مع نجوم فرقة باليه أوبرا القاهرة كاتيا ايفانوفا ، ممدوح حسن ، انيا اهسين ، احمد يحيى ، كاترينا زيبرزنها ، هانى حسن وسحر حلمى.

أما مشروع "اندبندانس"، دشنه إثنان من عارضى أوبرا باريس هما أجوني دريونو وأيزاك لوباز جوماز بهدف اعلاء قيم الحرية وتيسير الاطلاع على الفنون الى جانب احترام الآخرين والإنفتاح على ثقافاتهم من خلال الجولات الفنية الدولية ومشاركة مبدعين مختلفي الثقافات والأساليب الفنية.