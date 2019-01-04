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    وزير الأوقاف يزور أسوان الاثنين المقبل

    11:22 م الجمعة 04 يناير 2019
    وزير الأوقاف يزور أسوان الاثنين المقبل

    الدكتور محمد مختار جمعة

    كتب - محمود مصطفى:

    يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسوان مساء الاثنين المقبل، في إطار جولاته الميدانية المتتابعة، للقاء قيادات الدعوة بالمحافظات ومتابعة مشروعات هيئة الأوقاف.

    ومن المقرر أن يجتمع وزير الأوقاف - خلال الزيارة - مع محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، وقيادات الدعوة في المحافظة، لمتابعة ومناقشة وتفقد الأعمال والمشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وأسوان.​

    محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أسوان مشروعات هيئة الأوقاف أحمد إبراهيم
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