وزير الأوقاف يزور أسوان الاثنين المقبل
كتب - محمود مصطفى:
يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسوان مساء الاثنين المقبل، في إطار جولاته الميدانية المتتابعة، للقاء قيادات الدعوة بالمحافظات ومتابعة مشروعات هيئة الأوقاف.
ومن المقرر أن يجتمع وزير الأوقاف - خلال الزيارة - مع محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، وقيادات الدعوة في المحافظة، لمتابعة ومناقشة وتفقد الأعمال والمشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وأسوان.
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