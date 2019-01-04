وزير الأوقاف يزور أسوان الاثنين المقبل

كتب - محمود مصطفى:

يزور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أسوان مساء الاثنين المقبل، في إطار جولاته الميدانية المتتابعة، للقاء قيادات الدعوة بالمحافظات ومتابعة مشروعات هيئة الأوقاف.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الأوقاف - خلال الزيارة - مع محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، وقيادات الدعوة في المحافظة، لمتابعة ومناقشة وتفقد الأعمال والمشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف وأسوان.​