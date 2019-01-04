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    وزير الأوقاف: التكافل الاجتماعي واجب شرعي ووطني

    09:47 م الجمعة 04 يناير 2019
    وزير الأوقاف: التكافل الاجتماعي واجب شرعي ووطني

    الدكتور محمد مختار جمعة

    كتب - محمود مصطفى:

    قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التكافل المجتمعي هو واجب شرعيا ووطنيا وإنسانيا.

    وأضاف جمعة في تصريحات له الجمعة، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق مبادرة حياة كريمة لتوفير حياة كريمة للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، ذات أبعاد إنسانية راقية، بل شديدة الرقي لاهتمامها بالإنسان كإنسان والعمل على توفير الحياة الكريمة له، وتستوجب الالتفاف الوطني حولها، فالناس للناس وبالناس، وما استحق أن يولد من عاش لنفسه.

    وأشار وزير الأوقاف، إلى أن ديننا دين التكافل والتعاون والتراحم، ودعانا الحق سبحانه وتعالى إلى التعاون والتراحم فقال سبحانه "وتعاونوا على البر والتقوى"، وأمرنا بفعل الخير فقال سبحانه: "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"، ودعانا إلى المسابقة في الخيرات فقال سبحانه "فاستبقوا الخيرات".

    ولفت إلى أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، طالما أكد على ذلك في مواضع كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : "ما من يوم إلا وينادي ملكان يقول أحدهما اللهم أَعْط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أَعْط ممسكا تلفا "، على أننا نؤكد أن النعم تزيد بالشكر وتدوم بالإنفاق في سبيل الله، وأن الأيام دول، ففقير اليوم قد يكون غني الغد، وغني اليوم قد يكون فقير الغد ، والتكافل الاجتماعي من أكبر الضمانات والعوامل لاستقرار المجتمعات وتحقيق أمنها المجتمعي والإسهام في تحقيق أمنها العام .

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