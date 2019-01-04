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    إقامة عزاء كاميليا السادات بمسجد الرحمن الرحيم.. الأحد المقبل

    09:10 م الجمعة 04 يناير 2019
    إقامة عزاء كاميليا السادات بمسجد الرحمن الرحيم.. الأحد المقبل

    كاميليا السادات

    كتب – أسامة عبد الكريم:

    قالت راوية السادات، نجلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن أسرتها قررت إقامة عزاء شقيتها الراحلة كاميليا السادات بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، الأحد المقبل عقب صلاة المغرب.

    كان العشرات أدوا صلاة الجنازة على الراحلة كامليا السادات، بمسجد المصطفى بصلاح سالم، أمس الخميس.

    توفيت كاميليا السادات الأربعاء عن عمر يناهز 70 عامًا، إثر تعرضها لأزمة صحية في منزلها بالمعادي.

    كاميليا السادات مسجد الرحمن الرحيم محمد أنور السادات راوية السادات عزاء كاميليا السادات

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