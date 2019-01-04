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راعي "قصر الدوبارة": المسيح تواضع ليسحق كبرياء البشر

03:53 م الجمعة 04 يناير 2019
راعي "قصر الدوبارة": المسيح تواضع ليسحق كبرياء البشر

القس سامح موريس

كتب-إسلام ضيف:

قال القس سامح موريس، راعي كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، إن ميلاد السيد المسيح دليلًا على تواضعه من أجل أن يتعلم الإنسان قيمة التواضع للإنسانية.

وأضاف موريس، في كلمته باحتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد في كنيسة قصر الدوبارة، أن السيد المسيح تواضع ليسحق كبرياء البشر، وليعطى قيمة للمُنسحقين والمرفوضين، ولكي تكون الإنسان بقيمته لا بمنصبه أو أمواله ولكن بنقاء قلبه.

وأكمل: "من حقنا الاختلاف مع بعض لكن لا يحق لنا عدم تكفير الآخر، أو الحكم عليهم بالموت، والتواضع يصالحنا مع الله، لأن الله فى تواضعه يستريح مع المتواضعين وكلنا يجب أن نتواضع".

واحتفلت الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، اليوم الجمعة، برئاسة القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، في كنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة.

وشارك في الاحتفال مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء وشيخ الأزهر، وممثلي الكنائس الأخرى، فضلًا عن حضور كبير من عدد من الشخصيات العامة والنواب والمسئولين.

القس سامح موريس عيد الميلاد احتفالات عيد الميلاد كنيسة قصر الدوبارة

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