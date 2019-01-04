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    20 صورة ترصد كاتدرائية العاصمة الإدارية قبل افتتاحها الأحد

    01:54 م الجمعة 04 يناير 2019
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة
    • عرض 20 صورة

    كتب- إسلام ضيف:

    أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، افتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكتدرية بطريرك الكرازة المرقسية وأعضاء المجمع المقدس، وذلك في قداس عيد الميلاد الأحد المُقبل.

    وتعد الكاتدرائية، هي الأكبر في الشرق الأوسط، حيث تتكون من كنيستين كُبرى وصُغرى، وقاعة للمناسبات وقاعتين فرعيتين، وغرف تعميد واستراحة وغرفة للكنترول.

    وشُيدت الكاتدرائية على مساحة 4.14 فدان، 30% من مساحة الأرض مبانٍ.

    وينشر "مصراوي" 20 صورة ترصد التشطيبات النهائية بالكاتدرائية، قبل افتتاحها.

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