ترشيد الإنفاق.. ما هو مشروع الحكومة للموازنة الأولى 2019- 2020؟

القاهرة- مصراوي:

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن بعض تفاصيل مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019-2020.

وذكر راضي، في بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث أمس مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مشروع الموازنة الأولى المقترح للعام المالي 2019/2020.

ويستعرض مصراوي أبرز ملامح الموازنة الأولى المقترحة.

أظهر مشروع الموازنة الأولى المقترح أن الحكومة تستهدف على مدار 3 سنوات المقبلة تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022.

يحقق المقترح، فائضًا أوليًا سنويًا مستدامًا في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2021/2022، مع العمل على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، بالتوازي مع دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل وتحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.

ويركز بالأساس حول التنمية البشرية والاجتماعية من خلال استهداف تمويل خطط إصلاح منظومة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وبرامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وضمان استدامة النمو وتوفير فرص عمل كافية وتجنب حدوث أي تباطؤ في النشاط الاقتصادي.

ومن المنتظر أن تعمل الموازنة على تحقيق استقرار المنظومة الضريبية على نحو يعزز من سير العمل بها ويدعم أداء الاقتصاد الوطني ويصون موارد الدولة من الأوعية الضريبية بحسن إدارتها من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية.