صلاح فوزي عضو لجنة العشرة لـ مصراوي: الدستور مواده متعارضة.. وتعديله غير محظور (حوار)

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لدستور 2014، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدستور يضم الكثير من المواد المتعارضة في نصوصها، إلى جانب مواد أخرى غير محكمة الصياغة، مطالبًا بحذف مادة العدالة الانتقالية.

وأضاف فوزي، في حوار لمصراوي، أن مواد الدستور نصت على تعديله بعكس ما يتم ترويجه بأنه لا يمكن تعديل الدستور، وهذا ينطبق على مواد انتخاب رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن المادة 140 غير محكمة الصياغة وتحتاج إلى التغيير، وإلى نص الحوار.

بداية.. كيف ترى دعوات تعديل الدستور رغم كونك أحد واضعيه؟

أنا بقول إن المسودة اللي عملناها في لجنة العشرة لإعداد الدستور كانت تتضمن 157 مادة ولكن تم زيادتها إلى 247 مادة بزيادة عشرات المواد عن المواد التي وضعناها في المسودة الأولية للدستور، إلى جانب تعديل مواد أخرى من التي أرسلناها، رأي لجنة العشرة في النهاية استشاري.

يمكن من منظور الواقع في الظروف اللي كانت مصرفيها كان الدستور الحالي أفضل ما يمكن تحقيقه، ولكن في حاجات تحتاج إلى تعديل بلا شك لأنها تتعارض مع بعضها ومع التطبيق على أرض الواقع.

هل التعديل منصوص عليه في الدستور؟

التعديل حق أم لا هذا أمر منصوص عليه فعلًا في الدستور، فالمادة 226 من الدستور حصرت طلب الحق في التقدم بطلب تعديل الدستور على رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب، ويحق للنواب اقتراح تعديلات على الدستور لأن هذا حق دستوري لا يمكن حظره عليهم، ومن يدعي ذلك فهو يعارض الدستور الذي وافق عليه.

ما المشكلات التي تراها في مواد الدستور؟

العالم كله يتحدث عن الاستثمار ومصر تحديدًا خاصة في ظل وضعها الحالي بما تستهدفه من جذب لرجال الأعمال والمستثمرين، لكن تجد على سبيل المثال في المادة 32 من الدستور تنص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وتلزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وأنه لا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون لمدة لا تزيد عن 30 عامًا، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات لمدة لا تجاوز 15 عامًا.

أرى أن هذه المادة لا تتناسب وطبيعة توجه الدولة، ده جراج روكسي حق انتفاع لمدة 25 عامًا، لما نتكلم عن مشروع ضخم يتكلف مليارات إزاي حق انتفاعه يبقى 30 سنة بس، دي نقطة طاردة للاستثمارات.

هل ترى أن مواد أخرى بحاجة للتعديل؟

في مواد فيها إفراط في الإجراءات، مثلًا لما تيجي تتكلم عن وظائف الخبراء والطب الشرعي، دي مش مكانها الدساتير ولكن مكانها في القوانين، إحنا زحمنا الدستور بمواد أخرى.

ماذا عن العدالة الانتقالية؟

مادة العدالة الانتقالية على وجه التحديد لا ينبغي تواجدها في الدستور لأن العدالة واحدة لا توجد عدالة انتقالية وغير انتقالية، إحنا في دور الانعقاد الرابع للبرلمان والدستور نص على إصدار القانون في دور الانعقاد الأول، هل هنا في مخالفة على البرلمان؟ الإجابة لا، ده مش غلط، لأنه لا توجد رقابة، تواجد المادة دي في الدستور مش مناسب، لازم اللي ارتكب إرهاب يتعاقب، ولو في ناس اتحكم علهيا إزاي هنتصالح معاها.

قلت إنه توجد مواد متناقضة مع بعضها، ما هي؟

المواد 107 و 210 بهما تناقض واضح، مثلا المادة 107 حددت أن تختص محكمة النقض بالبت في عضوية أعضاء مجلس النواب "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم" وهنا الطعن على العضوية يكون أمام محكمة النقض.

بينما في المادة 210 الوضع مختلف حيث تنص على "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري" إحنا كده هنطعن أمام النقض ولا الإدارية العليا؟.

هل الدستور محصن ضد التعيدل؟

الكلام ده غلط، وأقول لمن يقول ذلك عليك أن تقرأ الدستور جيدًا، فالمادة 226 بينت طريقة تعديل الدستور، ولا يمكن منع ما لم يرد فيه نص صريح وهناك حالات لمنع التعديل "التحريم ولم يرد نص يحرم ذلك - التجريم ولا توجد عقوبة تجرم التعديل - الحظر والمنع" وما عدا ذلك لا يوجد أي مشكلة في تعديل الدستور، ما لا يعرفه الناس أن المادة 226 نصت على التعديلات.

ماذا عن الفقرة الأخيرة من هذه المادة؟

الفقرة الأخيرة من المادة 226 والتي تنص على أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات" لا يمكن قراءتها إلا مع المادة 140 من الدستور والتي تنص على أنه "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

هاتان المادتان معًا تشكلان الفهم الصحيح لمسألة تعديل المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، وهنا تم حظر التعديل بالنسبة لعدد المدد الرئاسية، ولكن لم يتم حظر التعديل بالنسبة لعدد سنوات المدة الواحدة، كما أنه لم يتضح هل الفترتان متتاليتان أم منفصلتنان.

الولاية يمكن حظر تعديلها في حالة واحدة فقط وهي ثقة الهيئة التأسيسية للدستور "الناخبين" لو الشعب مش موافق عليها.

هل يوجد دليل أو أمثلة على كلامك؟

في دستور عام 1930 المادة الأخيرة نصت على أنه لا يجوز تعديل الدستور خلال مدة لا تقل عن 10 سنوات، ولكن تمت الإطاحة به عام 1935 رغم الحظر، ودستور عام 1923 حظر تغيير النظام الملكي والنظام اتغير فعلًا وأصبحنا جمهورية.

لكن في حاجات بديهية مثلًا المادة 89 من الدستور الفرنسي حظرت تغيير الشكل الجمهوري للدولة، دي مش محتاجة مادة تنص عليها "نصوص الحظر تكون في وقت محدد ولزمن محدد".

هل يوجد تغول في الصلاحيات لسلطة على حساب أخرى في مواد الدستور؟

يوجد 3 أنواع من الأنظمة السياسية في دول العالم، يوجد نظام برلماني رئيس الدولة يكون له سلطات شرفية مثل بريطانيا، ويوجد نظام رئاسي، يكون الرئيس قابضًا على السلطة مثل الولايات المتحدة والتي لا يوجد فيها مجلس وزراء.

ويوجد نظام شبه رئاسي يعطي الرئيس سلطات كثيرة، أونظام شبه برلماني يعطي مجلس النواب سلطات موسعة.

ماذا يمكن أن نطلق على النظام المصري؟

النظريات دي في النظام المصري 3 أقسام، بعد عام 1952 تأسست الجمهورية الأولى، النظام فيها يكاد يكون رئاسي، والجمهورية الثانية بعد دستور عام 1971 والنظام المصري كان شبه رئاسي، الرئيس له صلاحيات لكن ليست بالحجم المناسب، وما بعد دستور 2014، النظام الحالي شبه برلماني، يعود الرئيس للبرلمان في أمور كثيرة جدًا.

الناس ما تعرفش إن لو البرلمان مش موجود وفي وزير في الحكومة عمل كارثة تستوجب الإقالة ليس من حق الرئيس إقالته دون الرجوع للمجلس، وقانون الطوارئ لكي يتم تطبيقه لابد من الرجوع إلى مجلس النواب وأخذ موافقته، ويتم تحديد مدة زمنية للتطبيق، الأمر ده مع وجود الإرهاب الذي نتعرض له غير مناسب.

هل تعترض على النظام شبه البرلماني؟

أنا من أنصار أن النظام شبه البرلماني غير ملائم للواقع المصري، وأرى أن السلطة التنفيذية تاخد جانب من الاختصاصات لكي يمكن محاسبتها، وهذا ليس تغولًا على السلطات لطرف على حساب الآخر بقدر ما هو اختبار للنظام السياسي.

هل يوجد مواد فوق دستورية؟

الدساتير كل موادها بذات القيمة والدرجة، ولا يوجد ما يسمى مواد فوق دستورية وسمعت هذا كثيرًا، وكتبنا حاجة في لجنة العشرة لإعداد الدستور مهمة جدًا، قولنا في المادة 227 "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلًا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة" ودي كانت مقصودة مننا وقتها، وبذلك يشكل الدستور بديباجته "مقدمته" وجميع نصوصه نسيجًا واحدًا مترابطًا، والحديث عن وجود مواد محصنة وغير محصنة أمر غير صحيح وغير قانوني.

هل يوجد أزمة قانونية فيما يتعلق بالتعديل بعد مضي 5 سنوات فقط؟

مضى 5 سنوات فترة ملائمة لإدخال تعديلات على مواد الدستور، ولذلك لأنه لا يوجد حظر زمني محدد على التعديلات، وفي تطبيقات عالمية كتيرة، مثلًا دستور 1958 في فرنسا تم تعديله أكثر من مرة أولها كان بعد إقراره بعامين فقط، في النهاية لازم تكون مصلحة المواطن هي الأهم.

هل ترى أن النواب سيتمكنون من طرح تعديلات على الدستور؟

أرجو إذا تم طرح التعديلات من قبل النواب، ألا يتعرضوا للانتقاد أو التشهير أو التخوين وذلك لأن هذا سيكون بمثابة مخالفة للدستور ومصادرة لحق صريح أعطاه لهم الدستور الذي وافق عليه الشعب، ولابد للناس أن تفهم وتدرس كافة المواد التي يتم المطالبة بتعديلها إذا حدث طرح تعديلات فعلًا.

هل ترى أن 4 سنوات للرئاسة كافية أم قليلة؟

أرى أن أقل مدة رئاسة في العالم كله هي 4 سنوات فقط، وهذه المدة قليلة، وللعلم الفقه الدستوري في أمريكا نفسها ينتقد هذه المدة، بيكون الرئيس في السنة الأولى لسه جديد، وفي السنة الأخيرة في انتخابات وإجراءات كتير، يعني مدة الممارسة الفعلية بتكون قليلة جدًا في ظل وجود خطط يستغرق تنفيذها سنوات عديدة، وهذا أمر يتعارض مع الاستقرار والاستمرارية، ومن الطبيعي أن تكون أطول لإتاحة فرصة زمنية كافية لتحقيق الاستقرار.

وبالعودة للمادة 226 من الدستور التي حظرت التعديل في كل الأحوال إلا لتحقيق مزيد من الضمانات، أرى أن إطالة مدة الرئاسة ضمانة كما نص الدستور.

لكن.. ماذا عن المادة 140؟

المادة 140 أيضًا من المواد ذات الصياغة غير المحكمة، لأنها نصت على أنه لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمدة واحدة، ولم تحدد هل هذه المدة متصلة بالأولى أم منفصلة عنها، والدستور التونسي حدد هذا الأمر بخلاف الدستور المصري، هذه المادة بحاجة إلى إحكام في الصياغة.