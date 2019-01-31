الأمين العام لاتحاد مدارس مصر: "فوزي بالمنصب مهمة كبيرة"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الطالب فيصل عمر، الفائز بمنصب أمين عام اتحاد طلاب مصر، إن فوزه تكليف ومهمة كبيرة جدًا، مؤكدًا أن اتحاد الطلاب هو الممثل الشرعي لهم، لإيصال صوتهم بشأن المنظومة التعليمية لمسؤولي وزارة التربية والتعليم.

وأضاف الطالب، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على هامش حفل تنصيب الاتحاد الجديد، أن الاتحاد يبدأ العمل مباشرة فورًا، موضحًا أنه خلال الفترة المقبلة يدشن مبادرات مختلفة لتفعيل الأنشطة ومحاولة القضاء على العقبات التي تواجه الطلاب.

وتابع الطالب بأن الاتحاد ملك لـ22 مليون طالب، يعمل على خدمتهم ويكون حلقة الوصل بينهم وبين المسؤولين في الوزارة، مؤكدًا أن قيادات الوزارة أبدوا كل الدعم لأعضاء الاتحاد.

وقال الطالب إن الاتحاد يتابع نظام التعليم الجديد الذي دشنته الوزارة، خاصة بالنسبة للتعديل الذي جرى تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي، مؤكدًا أن التغيير أصبح حاجة ملحة إذ خرجت مصر من التصنيف الدولي في مجال التعليم ولم يعد لديها ما تخسره.

ولفت إلى أن أي تجربة جديدة يتخوف منها البعض، ولكن المخاطرة ضرورة للوصول.

وتابع الطالب إن المكتب التنفيذي للاتحاد أوصى في أولى اجتماعاته بعقد لقاءات بالمحافظات على مستوى الجمهورية؛ للحديث عن النظام الجديد للتعليم، والاستماع لأراء الطلاب، وتوصيل وجهة نظرهم بشأنه، مشيرًا إلى أن الاتحاد يستعد لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم فور انتهاء الوزارة من إعداد المقترح، وصولًا لجدول يكون مرضي لجميع الطلاب.