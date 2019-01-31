حدث ليلاً.. مصير مخالفات البناء بعد القانون وجديد واقعة تعذيب طفلين من ذوي الاحتياجات

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث الهامة على الصعيدين الدولي والمحلي، وكان أبرزها ما يلي:

التضامن تتدخل في واقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة

أعلنت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، التدخل في واقعة الاعتداء وتعذيب طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبحيرة. للمزيد اضغط هنا

"تجار السيارات": "خليها تصدي" ستؤدي إلى كوارث.. ومستوردون ألغوا اتفاقاتهم

علق المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على حملة "خليها تصدي"، قائلاً إن الحملة أثَّرت على قطاع السيارات بشكل عام. للمزيد اضغط هنا

رئيس "إسكان النواب": لا تصالح في مخالفات البناء التي تقع بعد صدور القانون

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن التصالح مع أصحاب الأبنية المخالفة يسري بتوقع غرامات تبدأ من 50 جنيهًا للمتر حتى 2000 جنيه، متابعًا: "لن يتم التصالح في مخالفات البناء التي تقع بعد صدور قانون مخالفات البناء الذي ينتظر موافقة البرلمان حاليًّا". للمزيد اضغط هنا

متحدث "الوزراء": ميكنة الخدمات الحكومية ستقضي على الفساد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لإنجاز مشروع طموح لتقديم الخدمات الحكومية المميكنة. للمزيد اضغط هنا

"مصادرة الذهب والنقود".. ننشر منطوق الحكم على "سعاد الخولي" في اتهامها بالرشوة (فيديو)

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بالسجن 12 سنة، في اتهامها بالحصول على رشوة. للمزيد اضغط هنا

نقيب المحامين يزور"الزيات" و"منيب" في سجن طرة

زار سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس الأربعاء، المحاميين بالنقض منتصر الزيات ومحمد منيب، المحبوسين احتياطيًا بسجن طرة، على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بإهانة القضاء، للاطمئنان على حالتهما الصحية. للمزيد اضغط هنا

وفاة شقيق الفريق أحمد شفيق

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، وفاة اللواء محمد شفيق وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق وشقيق الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق. للمزيد اضغط هنا

بعد 3 أشهر.. "التعليم" تنشر فيديو لآخر تطورات النظام الجديد

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، فيديو عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، يوضح آخر تطورات النظام التعليمي الجديد 2.0 والنظام التعليمي المُعدل 1.1، تزمنًا مع بدء 2019 عام التعليم. للمزيد اضغط هنا

الأزهري: ترجمة خطب الجمعة بـ"الفتاح العليم" لتنطلق للعالم بالإنجليزية والفرنسية

تُرجمت الخطبة الثانية للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية من مسجد الفتاح العليم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية تحت عنوان "البر بالأوطان". للمزيد اضغط هنا

البابا تواضروس: الكنيسة تصلي أن يمنح السلام والهدوء للشرق الأوسط

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة تصلي دائما إلى الله أن يمنح السلام والهدوء لمنطقة الشرق الأوسط، وأن يحفظ مصر وسوريا من كل سوء. للمزيد اضغط هنا

وزيرة الصحة: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الأهداف المباشرة للمبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين. للمزيد اضغط هنا

وزير خارجية الأردن يستقبل شكري ونظراءه المشاركين في "البحر الميت"

استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس الأربعاء، في مطار المملكة علياء الدولي، وزير الخارجية سامح شكري. للمزيد اضغط هنا

السعودية: انتهاء التحقيقات مع "محتجزي الريتز" واستعادة 400 مليار ريال

أعلن السلطات السعودية، أمس الأربعاء، انتهاء التحقيق مع المتهمين بالفساد في الحملة التي أطلقتها الرياض في الرابع من نوفمبر 2017، والمعروفة باسم حملة "محتجزي الريتز" نسبة إلى فندق الريتز كارلتون الذي كان يُحتجر فيه المتهمون. للمزيد اضغط هنا

نائب الرئيس السوداني يبحث إجراءات جمع السلاح بشرق دارفور

بحث النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، إجراءات جمع السلاح وتعويضات أصحاب عربات الدفع الرباعي في ولاية شرق دارفور. للمزيد اضغط هنا

الجيش السوداني: لن نسلم البلاد لوكلاء المنظمات المشبوهة بالخارج

أعلنت قيادة القوات المسلحة السودانية، أنها جاهزة للتصدي لكل أشكال "التآمر" والمحاولات التي تستهدف أمن بلادها الوطني، مجددة تمسكها وإلتفافها حول قيادتها لتفويت الفرصة على "المتربصين". للمزيد اضغط هنا

مقتل شخص وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بجزيرة فرنسية

قالت السلطات المحلية إن مسلحًا أطلق النار على المارة أمس الأربعاء في مدينة باستيا بجزيرة كورسيكا الفرنسية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة أشخاص. للمزيد اضغط هنا

عباس: الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى في القدس والضفة وغزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء، إن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؛ "ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع". للمزيد اضغط هنا

استئناف محادثات التجارة بين واشنطن وبكين في البيت الأبيض

استأنفت الولايات المتحدة والصين، أمس الأربعاء، في البيت الأبيض، مفاوضاتهما التجارية الحساسة لإيجاد تسوية دائمة لخلافاتهما. للمزيد اضغط هنا

بريطانيا تضع خطة أمنية تحسبًا لاضطرابات بعد (بريكست)

قال قائد شرطة سكوتلاند يارد، إيان ليفينجستون، لإحدى هيئات الشرطة الإقليمية، أمس الأربعاء، إن الشرطة البريطانية تضع خطة تحسبا لحدوث اضطراب عام على خلفية انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي. للمزيد اضغط هنا