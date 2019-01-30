​رئيس هيئة الكتاب: اقتربنا من توقيع اتفاقية شراكة مع معرض فرانكفورت

كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن المعرض بصدد توقيع اتفاقية تعاون مع معرض فرانكفورت الدولي والذي يعد المعرض الأول عالميًا.

وأضاف الحاج علي، في تصريحات صحفية، أن البروتكول يتم بمقتضاة إقامة جناح لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بفرانكفورت واستضافة الأخير بمعرض القاهرة بدءًا من العام القادم.

ولفت الحاج علي، إلى أنه سعى إلى ذلك في السنوات الماضية ولكن كان مسؤولو معرض فرانكفورت يرفضون نظرًا للحالة السيئة التي كان عليها المعرض من قبل".

وأضاف: "الآن وبعد ماحققناه من طفرة كبيرة في المقر الجديد للمعرض، والذي جعلة على قدم المساواة مع المعارض العالمية جعل إدارة فرانكفورت تتحمس لتوقيع الاتفاقية".