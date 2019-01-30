وزيرة السياحة تستعرض مستجدات موسم العمرة مع "العليا للحج"

كتب - يوسف عفيفي:

اجتمعت اللجنة العليا للعمرة والحج السياحي بوزارة السياحة برئاسة مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية بالوزارة، بحضور المستشار حمدي أبو زيد المستشار القانوني للدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

واستهلت اللجنة الاجتماع بتقديم الشكر لوزيرة السياحة على الثقة التي تضعها فيها، والمساحة التي أعطتها لها لاتخاذ القرارات، مما يساهم بشكل كبير في إنجاز أعمالها على أكمل وجه.

وحسب بيان، الأربعاء، استعرضت اللجنة باستعراض آخر المستجدات بشأن نشاط العمرة والحج هذا العام، كما تناول الاجتماع مناقشة ما تم بخصوص ميكنة بعض الإجراءات الخاصة بالعمرة والحج، ما وجهت به وزيرة السياحة في اجتماعها الأخير مع اللجنة، ومن بين هذه الاجراءات الربط إلكترونياً مع البنوك الوطنية فيما يخص الأمور المالية للعمرة والحج.

كما استعرضت اللجنة طلبات الشركات السياحية التي أنهت المستندات الخاصة بتوثيق العقود.

ومن جهة أخرى تابعت اللجنة العليا للعمرة والحج الإجراءات التي تمت مع وزارة الداخلية بشأن بدء الإجراءات التنفيذية للحج السياحي على ضوء التوقيتات الواردة بالضوابط المعتمدة من وزيرة السياحة.