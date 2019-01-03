بدء صيانة كوبري 6 أكتوبر ورفع كفاءة محور 26 يوليو بعد ساعات

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة، الخميس، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستبدأ في الساعات الأولى من غد الجمعة، أعمال الصيانة الخاصة بمنزل كوبري 6 أكتوبر المؤدي لشارع البطل أحمد عبدالعزيز والتي تستمر لمدة 3 أيام تبدأ الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد المقبل.

وأوضحت المحافظة - في بيان مساء اليوم - أن الأعمال تشمل صيانة الفواصل العرضية وصيانة الأسوار الحديدية وإزالة المعوقات والتي تستلزم غلق المنزل كليًا، على أن يكون منزل شارع شاهين بديلاً خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسئولي الإدارة العامة للمرور بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال ومراعاة نشر اللوحات الإرشادية قبل منطقة الأعمال بمسافة مناسبة لتنبيه قائدي المركبات وتوجيههم للمحور البديل.

وأكد البيان أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بتنفيذ واستكمال أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة لرفع كفاءة الكوبري وتسهيل حركة المرور.

ولسرعة الانتهاء من الأعمال فإنه من المقرر غلق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من كوبري 15 مايو، والمؤدي لمدينة 6 أكتوبر لمدة 24 ساعة تبدأ الساعة 12 صباح غد الجمعة حتى الساعة ١٢ صباح بعد غد السبت.

ومن المقرر كذلك غلق جزئي لوصلة 26 يوليو في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه كوبري 15 مايو بدءًا من الساعة 12 صباح بعد غد السبت وحتى الساعة 5 صباح الأحد.