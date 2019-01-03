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    بعد انقطاع 7 سنوات.. الخطوط الكورية تستأنف رحلاتها بمطار القاهرة غدًا​

    10:30 م الخميس 03 يناير 2019
    بعد انقطاع 7 سنوات.. الخطوط الكورية تستأنف رحلاتها بمطار القاهرة غدًا​

    شركة مصر للطيران

    كتب- طه عبيد:

    استقبل المهندس محمد فتح الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وفد شركة الخطوط الكورية "Korean Air" برئاسة المدير الاقليمي للخطوط الكوريه بالشرق الأوسط، ونائب مدير منطقة أوروبا للخطوط الكورية، لإنهاء إجراءات الاتفاق على تقديم الخدمات الأرضية للشركة الكورية.

    وذكرت الشركة في بيان لها، أن الشركة الكورية ستنظم رحلات شارتر بمطار القاهرة بواقع رحلة أسبوعيًا بدءً من غد الجمعة بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات.

     

    شركة مصر للطيران مطار القاهرة شركة الخطوط الكورية محمد فتح الله كوريا القاهرة

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