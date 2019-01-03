  • عاجل:"الوزراء": الاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "الوزراء": الاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة

    08:06 م الخميس 03 يناير 2019
    "الوزراء": الاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة

    أجتماع مجلس الوزراء

    (مصراوي):

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا باعتبار الاثنين الموافق 7 من يناير عام 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين.

    جاء القرار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

     

    مجلس الوزراء اجازة عيد الميلاد 7 يناير

    الخبر التالى:

    "أبوشقة" يطالب رئيس الوزراء بوضع قانون جديد للبيئة- صور
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان