"الوزراء": الاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة

(مصراوي):

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا باعتبار الاثنين الموافق 7 من يناير عام 2019 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين.

جاء القرار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.