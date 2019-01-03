وزيرة الصحة: اختيار 2019 عامًا لمقدمي الرعاية الصحية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اختيار الوزارة عام 2019 ليكون "عام مقدمي الرعاية الصحية"، موضحة أنه يتم دراسة كيفية تحسين دخول الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية وفتح قنوات تواصل معهم لتذليل أي عقبات قد تواجهم خلال عملهم، بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى.

وتعهدت زايد، خلال زيارة مفاجأة أجرتها اليوم لمستشفى أحمد ماهر التعليمي للتواصل المباشر مع الأطباء ومقدمي الخدمة، أن تبذل قصارى جهدها لدعم الأطقم الطبية بما يحفظ لهم كرامتهم أثناء تأدية عملهم الوطني والإنساني.

ووجهت الوزيرة، بإنشاء "كول سنتر" وموقع إلكتروني يكون مختص بتلقى أية شكاوى أو مقترحات للأطقم الطبية، ومن ثم العمل على دراستها، والاستجابة لها في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الوزيرة أن التأهيل والتدريب الطبي المستمر على قمة أولياتها المرحلة القادمة وجهت بالمتابعة بشكل فعال تنفيذ قرار الوزارة بتحمل كافة المصروفات الدراسية الخاصة بالدراسات العليا للأطباء.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس إتاحة فرص تدريبية للأطباء خلال فترة "النيابة" سنوياً لمدة شهر في الجامعات الدولية، على أن تتحمل الوزارة جميع تكاليفها، بالإضافة لتحمل تكاليف امتحان الأطباء لـ"ILITS"، لمرة واحدة فقط.

وقالت إنه جاري تحسين سكن الأطباء تدريجيا في جميع المستشفيات وتوفير خدمة الـ "واي فاي" لتساعدهم على التعليم الطبي المستمر من خلال الدخول على بنك المعرفة المصري.

ولفتت إلى أن الوزارة تدرس تبني مشروع لتحسين وتوفير الخدمات المجتمعية لهم بشكل مميز ومخفض سواء من حيث توفير وحدات سكنية واشتراكات مخفضة في وسائل المواصلات نظرا لطبيعة عمل الأطباء من حيث الانتقال من محافظة إلى أخرى طبقا لطبيعة عملهم، مؤكدة أن توفير بيئة عمل مناسبة للاطباء ستنعكس على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقدت الوزيرة، قسم الاستقبال بالمستشفي واطمأنت على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بالشكل المُرضي، وراجعت مخزون المستلزمات الطبية والأدوية، ووجهت مدير المستشفى بزيادة المخزون من الأدوية والمستلزمات في قسم الاستقبال والطواريء.

كما تفقدت الوزيرة، وحدة الغسيل الكلوي للتأكد من تقديم الخدمة العلاجية للمرضي "مجانا" من خلال فحصها لتذاكر المرضي، وتأكدت من توافرالعدد الكافي من ماكينات الغسيل وراجعت تقرير الصيانة الدورية، ووجهت الاطباء بضرورة المتابعة الدورية للمرضى على مدار اليوم.

وقررت وزيرة الصحة استقبال 20 طبيباً من مستشفى أحمد ماهر في مكتبها الأسبوع القادم لمناقشة أهم مطالبهم، وتوفير احتياجاتهم لتقديم خدمة لائقة للمريض المصري، وذلك في إطار حرصها على الاستماع لمطالب الأطباء بشكل تفصيلي وأكدت أنها ستستحدث آلية لمثل هذه للقاءات بصورة دورية.