"النواب": مؤتمر صحفي لعرض إنجازات المجلس الأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي:

أعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عقد مؤتمر صحفي عالمي نهاية الأسبوع المقبل؛ بمناسبة مرور 3 سنوات على بدء أعمال البرلمان الحالي، واستعراض الدور التشريعي والرقابي للمجلس، خلال الأدوار الثلاثة الماضية ودوره في التصدي للمؤامرات ودعم الدولة المصرية وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي داخليا وخارجيا.

وقال "حسب الله"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، إن المؤتمر الصحفي يشهد عرض انفوجراف معلوماتي بعدد ساعات العمل داخل الجلسات البرلمانية، وإجمالي التشريعات التي صدرت في أدوار الانعقاد الثلاث الماضية، وما جرى إنجازه في دور الانعقاد الحالي، بالإضافة إلى الدور الرقابي للبرلمان منذ تشكيله.

وأوضح أنه سيجرى دعوة وسائل الإعلام الأجنبية لحضور هذا المؤتمر، مبينا أن حجم الإنجازات الذي حققها البرلمان في الفصل التشريعي الأول، لا يقارن بأي برلمانات سابقة.

وأضاف: "نواب مصر يعملون من أجل بناء مصر الحديثة، ويسهمون في تحقيق استراتيجية القيادة السياسية في 2030، من خلال تشريعات اقتصادية توفر المناخ المناسب لجلب الاستثمارات" مؤكدا أن المؤتمر يستعرض دور الدبلوماسية البرلمانية بقيادة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لمساندة ودعم الدبلوماسية الرسمية للدولة والتي يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، ودور اللجان النوعية لمجلس النواب داخل البرلمان وأيضا زياراتها لمختلف مواقع العمل والإنتاج بمختلف محافظات مصر خاصة الزيارات المهمة للجنة حقوق الإنسان لمختلف السجون وأقسام الشرطة وكشفها لأكاذيب وافتراءات جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعي وجود حالات تعديب وانتهاك لحقوق الإنسان بالسجون وأقسام الشرطة.