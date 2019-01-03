البرلمان ينظم دورة تدريبية بشأن استخدام الأدوات الرقابية

كتب- أحمد علي:

أعلن معهد التدريب البرلماني، بمجلس النواب، تنظيم ورشة عمل بعنوان "كيفية استخدام الأدوات الرقابية" يوم الاثنين الموافق 14 من شهر يناير الجاري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح معهد التدريب البرلماني، بمجلس النواب، في بيان، الخميس، أنه يجرى عقد ورشة العمل عقب انتهاء فعاليات الجلسة العامة بقاعة اللواء سامح سيف اليزل.

وتضمن البيان مناشدة للنواب الرغبين في المشاركة بأعمال الورشة التسجيل إلكترونيا أو من خلال اللجان النوعية؛ لأن الحضور سيكون بأولوية التسجيل.

يذكر أن معهد التدريب البرلماني نظم خلال الفترة الماضية العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية منها برنامج تدريبي لوفد من أعضاء الأمانة العامة لمجلس النواب البحريني، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين مصر والدول العربية.