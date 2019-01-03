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    "للعاصمة الإدارية وشبكة الطرق".. مدبولي يصدر قرارًا بإصدار عملات تذكارية

    12:19 م الخميس 03 يناير 2019
    "للعاصمة الإدارية وشبكة الطرق".. مدبولي يصدر قرارًا بإصدار عملات تذكارية

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بالترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد، والخمسين قرشًا؛ توثيقًا للإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية، ومنها: ( العاصمة مصر، مزارع الطاقة الشمسية بأسوان، الشبكة القومية للطرق، محطات توليد الطاقة، مدينة العلمين الجديدة، الريف المصري الجديد، حقل ظهر للغاز، قناطر أسيوط الجديدة)، حسب نماذج التصميمات وعددها 16 تصميمًا وبالأعداد والمواصفات التي ينص عليها القرار.

    وينص القرار، على أنه يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة فئة الجنيه الواحد، وللقطعة الواحدة من العملة فئة الخمسين قرشًا، بذات القيمة الإسمية للعملة المتداولة فئة الجنيه الواحد بمبلغ مائة قرش، وفئة الخمسين قرشًا.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الإسكان عملات تذكارية

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