​اليوم.. أداء صلاة الجنازة على الراحلة كاميليا السادات

كتب - محمد سامي:

قال عفت السادات شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أنه سيتم صلاة الجنازة على كاميليا السادات ابنة الرئيس الراحل أنور السادات، اليوم الخميس، بمسجد المصطفى في شارع صلاح سالم المجاور لنادي الزهور، وسيتم تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمدينة نصر.

توفيت كاميليا السادات الأربعاء عن عمر يناهز 70 عامًا، إثر تعرضها لأزمة صحية في منزلها بالمعادي.

وأضافت المصادر أن الفقيدة كانت تعاني منذ فترة من مرض في الشرايين، وكنت بصدد إنهاء إجراءات السفر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج هناك.

يذكر أن السادات تزوج مرتين، وأنجب 7 أبناء من زوجتيه، الأولى إقبال ماضي، ابنة عمدة ميت أبوالكوم، التى تزوجها فى عام 1940، لمدة 9 سنوات، وأنجب منها 3 بنات؛ رقية وراوية وكاميليا، ثم تزوج جيهان، التي أنجب منها 4 أبناء هم: نهى ولبنى وجمال وجيهان.

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