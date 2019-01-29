الشاعر أحمد الشهاوي: محمد الباز كان واعظا دينيا و"كشك" قنبلة الفتنة

كتب- أسامة عبدالكريم:

تصوير- محمود بكار:

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن الشيخ عبد الحميد كشك كان قنبلة الفتنة في مصر خلال فترة السبعينات.

وأضاف الشهاوي، أن كشك كان قادرًا على إشعال الفتنة الطائفية بين المسملين والمسيحيين بخطبة واحدة، مؤكدا أن كشك كان ظاهرة وانتهت.

وأضاف الشهاوي، أن محمد الباز كان واعظا من قبل، موضحًا، أنه اكتشف خلال قراءته لكتاب "كشك وعدوية.. أيام الوعظ والسلطة" أن الباز كان واعظا دينيا بقريته، حين كان طالبا بالمرحلة الثانوية.

جاء ذلك خلال ندوة عن كتاب "كشك وعدوية.. أيام الوعظ والسلطة"، للكاتب الصحفي محمد الباز، بقاعة كاتب وكتاب في معرض الكتاب.