مدبولي يلتقي رئيس شركة "أورانج" لبحث التعاون بقطاع الصحة والأمن المعلوماتي

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورانج العالمية، وحضر المقابلة الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد رئيس الوزراء باستثمارات شركة أورانج في مصر باعتبارها واحدة من كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات، مؤكداً أن مصر تتطلع لزيادة التعاون مع الشركة من خلال زيادة استثمارات شركة أورانج في مصر في مجالات جديدة من التي توليها الشركة اهتماماً في خطة توسعاتها حول العالم.

وأضاف رئيس الوزراء أن المباحثات المهمة التي أجراها الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تطرقت إلى مقترحات زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر بما فيها استثمارات شركة اورانج.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس شركة أورانج أكد أن الشركة تولي اهتماما كبيرا باستثماراتها الحالية في مصر، وتعمل خلال الفترة القادمة علي زيادة الاستثمارات في مجالات أخرى، مشيراً في هذا الصدد إلى توقيع الشركة بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، هذا فضلاً عن اتفاقية أخرى مع وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة في توفير وظائف في القرى الأكثر إحتياجاً.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس شركة أورانج أبدي استعداد الشركة لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة لمصر في تنظيم كاس الأمم الأفريقية 2019، لاسيما أن أورانج هي ثاني أكبر الرعاة الرسميين لبطولات كرة القدم الأفريقية. كذلك فقد أعرب رئيس شركة أورانج عن تطلع الشركة لتدشين تعاون مع مصر في مجال الصحة، عن طريق تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية، على غرار ما قامت به الشركة في عدة دول.

أما ثالث المجالات التي تطرق إليها رئيس شركة أورانج فتتعلق بالأمن المعلوماتي وطرق تأمين شبكات الإنترنت ضد عمليات القرصنة، حيث أشار إلى أن الشركة لديها وحدات متخصصة من الفنيين المدربين في هذا المجال، مشيداً بالمهارات التي يمتلكها ايضاً الفنيون المصريون العاملون بالشركة في مصر.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بمجالات التعاون التي ذكرها رئيس شركة أورانج، مؤكداً أنه سيوجه الوزراء المعنيين بالتواصل مع الشركة لتفعيل هذه المقترحات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مع شركة أورانج.