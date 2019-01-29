  • عاجل:بعد تراجع كبير أمس.. أسعار الذهب بمصر تعاود الصعود في تعاملات الثلاثاء (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أزمة فنزويلا أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

    الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تشارك في مؤتمر الصحة الأفريقية

    02:19 م الثلاثاء 29 يناير 2019
    الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تشارك في مؤتمر الصحة الأفريقية

    مؤتمر الصحة الأفريقية

    كتب- محمد نصار:
    شاركت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الصحة الأفريقية الذي يتناول أهمية منظومة الاتحاد والتعاون وأهمية الصحة للمواطن ودور القوى الناعمة المصرية في القرن الأفريقي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتحاد القارة، المقام بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات "قاعة المنارة" بالتجمع الخامس بالقاهرة.
    وتحدثت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية في الجلسة الافتتاحية عن أهمية رفع الوعي الصحي بين الشباب قائلةً: "الثقافة الصحية هدفها الأساسي تعريف الأفراد والجماعات بصحتهم وصحة بيئتهم بهدف النهوض بالمجتمع وتنميته اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وحضاريًا مع المحافظة على هذا النمو وتقدمه باستمرار، ومن هذا المنطلق فإننا في الدولة المصرية بصدد الإعداد لمجموعة من البرامج التدريبية لشباب القارة الأفريقية وللعاملين بالقطاع الصحي، ويأتي على رأسها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة والمقرر انطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة".

    e396a887-921c-4ab5-a255-a8adafb942f7

    مؤتمر الصحة الأفريقية الأكاديمية الوطنية لتدريب القوى الناعمة السيسي

    الخبر التالى:

    مدبولي يلتقي رئيس شركة "أورانج" لبحث التعاون بقطاع الصحة والأمن المعلوماتي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان