الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تشارك في مؤتمر الصحة الأفريقية

كتب- محمد نصار:

شاركت الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر الصحة الأفريقية الذي يتناول أهمية منظومة الاتحاد والتعاون وأهمية الصحة للمواطن ودور القوى الناعمة المصرية في القرن الأفريقي في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتحاد القارة، المقام بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات "قاعة المنارة" بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وتحدثت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية في الجلسة الافتتاحية عن أهمية رفع الوعي الصحي بين الشباب قائلةً: "الثقافة الصحية هدفها الأساسي تعريف الأفراد والجماعات بصحتهم وصحة بيئتهم بهدف النهوض بالمجتمع وتنميته اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وحضاريًا مع المحافظة على هذا النمو وتقدمه باستمرار، ومن هذا المنطلق فإننا في الدولة المصرية بصدد الإعداد لمجموعة من البرامج التدريبية لشباب القارة الأفريقية وللعاملين بالقطاع الصحي، ويأتي على رأسها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة والمقرر انطلاقه خلال الأشهر القليلة القادمة".