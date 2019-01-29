"أنت أقوى من المخدرات" تلتقي أطفال جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

استقبل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة للكتاب، فريق حملة "انت أقوى من المخدرات" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بمشاركة ورعاية النجم المصري العالمي محمد صلاح.

وأجرى الفريق توعية لزوار ورواد جناح الأزهر من الشباب والفتيات والأطفال بخطورتها، وأهمية تجنبها لما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على صحة الإنسان.

وقدم الفريق قصة للأطفال بعنوان "أنت البطل"؛ لإيصال وتوضيح المبادئ والقيم التي يجب أن يحذوها، كما شارك الأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تهدف إلى تنمية الوعي لدى الأطفال تجاه مخاطر الإدمان ولكن بشكل مرح.

والتف عدد من الشباب والأطفال المتواجدين بالمعرض حول القائمين على الحملة، الذين شرحوا لهم أهداف الحملة، وما الذي حققته خلال الفترة الماضية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثالث على التوالي- بجناح خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.