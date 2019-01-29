طلب إحاطة لوزير البترول بشأن استغلال هضبة "أبوطرطور"

كتبت- ميرا إبراهيم:

اتهم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، وزارة البترول، بإهدار المليارات نتيجة إهمال الثروات والمعادن النفيسة بهضبة أبوطرطور، بالوادي الجديد، موضحا أن إهمال هذه الثروات يكشف غياب الرؤية الشاملة لاستغلال ما تحتويه من ثروات ومعادن نفيسة.

وأوضح النائب في طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، أهمية الهضبة باعتبارها تمثل الثروة القومية لمصر ومحافظة الوادي الجديد، موضحا أنها تعد العمود الفقري لصناعة الفوسفات بمصر، وأن إهمالها ستكون له نتائج سلبية، بالإضافة إلى إهدار الثروات الطبيعية، والعمل على زيادة نسبة البطالة في السوق المصري.

وأضاف عبدالقادر، خلال طلب الإحاطة، أن الخبراء أكدوا أن الهضبة تكفي لأكثر من قرن، ويتواجد خام الفوسفات بها على أكثر من مستوى ويتبادل مع طبقات من رواسب أخرى كصخور الجلوكونيت والتي تزيد قيمتها وترتفع أسعارها عالميا أمام الفوسفات، موضحا أن خام الفوسفات وما يصاحبه من طفلة سوداء تحتويان على نسب عالية من المواد العضوية والبيريت "كبريتيد الحديد".

وكشف عن وجود الكثير من الثروات الطبيعية التي تجاهلتها وزارة البترول وهو ما يتسبب في إهدار المليارات على الدولة بسبب إهمال هذه الثروات الطبيعية.

وأشار عبدالقادر إلى أن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة البترول، تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب تطلب فيه الترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال هضبة أبوطرطور لصالح شركة فوسفات مصر وحدها بمسافة 220 كيلو متر لمدة 15 عاما قابلة للتجديد، لاستخراج خام الفوسفات فقط.