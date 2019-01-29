بالشروط ونظام السداد.. تفاصيل بدء تحويلات حجز أراضي "بيت الوطن"

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان من اليوم 29 يناير في فتح باب التحويلات لحجز قطع الأراضي التجارية والترفيهية والخدمية، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، ويستمر التحويل حتى يوم 7 فبراير المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز (www.nuca.gov.eg).

وجاءت شروط التحويل على النحو التالي:

1 - أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية.

2 - ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وأن يكون فردًا، أو شركة مصرية قائمة، أو تحت التأسيس (مجموعة أفراد).

3 - أراضي المدارس فقط يتم تخصيصها للشركات فقط.

4 - أولوية الحجز تكون لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة.

5 - الحجز والسداد يكون عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز بشرط توافر العملة بحسابات الحاجزين قبل بدء الحجز بـ60 يوماً.

6- يبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام.

أسلوب السداد:

-سداد 10% دفعة مقدمة.

سداد 10% خلال 45 يوماً من تاريخ التخصيص على الموقع الإلكتروني.

-سداد 10% عند الاستلام، ويتم سداد الباقي على 3 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية.

- سداد القسط الأول خلال سنة من تاريخ استلام الأرض.

- في حالة تأخر سداد أي من الدفعات المذكورة عن الموعد المُحدد سيتم إلغاء التخصيص.

- أما بالنسبة للعملاء الذين حولوا بالمرحلة السادسة، ويرغبون في حجز قطع الأراضي التجارية والترفيهية والخدمية، عليهم استكمال سداد الدفعة المُقدمة، أو تحويل مبلغ 1000 دولار على الأقل، مع ضرورة إرسال طلب على البريد الإلكتروني الخاص بالموقع (info@mhousing.gov.eg)، طبقاً للنموذج المذكور على الموقع، والتأكد من كتابة كود الحجز بالتحويلات.