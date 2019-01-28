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السيسي يدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى تعظيم استثماراتهم في مصر

11:30 م الإثنين 28 يناير 2019
السيسي يدعو رجال الأعمال الفرنسيين إلى تعظيم استثماراتهم في مصر

الرئيس السيسي وإيمانويل ماكرون

(مصراوي):

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رجال الأعمال ورؤساء الشركات الفرنسية، اليوم الاثنين، إلى تعظيم استثماراتهم في مصر.

جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي.

واستعرض الرئيسان، خطوات الإصلاح الاقتصادي بالدولة، وكذا سبل تعزيز حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي رجال الأعمال فرنسا إيمانويل ماكرون تنشيط الاستثمار

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