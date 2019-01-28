السيسي للأوروبيين: قضايانا مختلفة عنكم وانظروا لنا بعيون مصرية

كتب- محمد نصار:

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدول الأوروبية بالنظر إلى مصر بنظرة مختلفة، مؤكدًا: قلت خلي بالكم إن القضايا اللي عندنا مختلفة خالص عنكم، لا ترونا بأعينكم الأوروبية، نحن لا نراكم بأعيينا المصرية، نطالبكم برؤية مصر بعيونكم المصرية.

وأضاف السيسي، ردًا على تساؤل أحد الصحفيين الفرنسيين حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر: اللي بيعمل سمعة دولية هي الاتهامات، لو محدش اتكلم عن انتهاكات الموضوع انتهى.​