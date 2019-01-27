وزيرة البيئة: صالون ببيت القاهرة للفنانين والشعراء لنشر الوعي البيئي

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تنفيذ صالون فنى ببيت القاهرة للفنانين والشعراء ليتناولوا مفاهيم البيئة والاستدامة البيئية والتنمية المستدامة من خلال أعمالهم ، وذلك للاستفادة من القوى الناعمة في توصيل رسالة البيئة.

جاء ذلك اليوم خلال مشاركة وزيرة البيئة فى فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للبيئة لعام 2019 ، والذي ينظمه المكتب العربي للشباب والبيئة تحت رعاية وزارتي البيئة والتضامن الاجتماعي ، وتستضيفه مؤسسة الأهرام ، حيث يتواكب ذلك مع احتفال المكتب العربي للشباب والبيئة بمرور 40 عاما على انشائه لتأدية مهمته في نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع.

وأكدت فؤاد، خلال كلمتها، أن الاحتفال هذا العام يتميز بخصوصية موضوعية واختيار قضية التعليم كمحور رئيسي في ظل انطلاق المشروع الوطني لتطوير التعليم في مصر، والوصول إلى تعليم يحقق التنمية المستدامة، مشيرة الى أن وزارة البيئة تعمل على دمج البعد البيئي فى خطط الوزارات الأخرى.

وأوضحت أنها ترى دور التعليم في خدمة البيئة بمنظور مختلف، فبالرغم من نجاح الوزارة في عدد من المجالات منها إنشاء محميات طبيعية وشبكات لرصد نوعية الماء والهواء، إلا اننا نحتاج إلى مزيد من العاملين فى مجال البيئة، لذا كان التوجه نحو البدء بتعليم وتجهيز الأطفال الصغار من المدارس وحتى الجامعات، ودمج المفاهيم البيئية واستدامة المناهج التعليمية، وذلك لزيادة عدد البيئيين.

وأضافت "نحتاج طرق مختلفة أكثر تفاعلية مع الأطفال فى المدارس، ومبادرات جديدة ، فمثلا هناك مبادرات التدوير فى مدارس الثانوي وإصرار الطلاب على العمل بها لأنهم وعوا فائدتها ، ومبادرة حراس النيل للأطفال واصرارهم على إطلاق هذه المبادرة لتنظيف نهر النيل".

وتابعت "نحتاج أيضا إلى دمج حقيقى للأبعاد البيئية فى المناهج التعليمية وفهم حقيقي للمفاهيم البيئية"، مشيرة إلى التنسيق والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في مجال تنفيذ حملة المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى استراتيجية للاتصال بوزارة البيئة تستهدف رفع الوعى البيئي وتغيير السلوك.

ودعت فؤاد، المنتدى المصرى للتنمية المستدامة ومنظمات المجتمع المدنى الى مواصلة جهودهم لدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها، حيث أن الهدف الاساسي ليس هو الحد من التلوث فقط بل الحفاظ على الموارد الطبيعية للاجيال القادمة.

وقام المكتب العربى للشباب والبيئة بتكريم الوزيرة، لجهودها فى مجال العمل البيئي والمجهود الذى بذل لإخراج مؤتمر التنوع البيولوجى بالشكل اللائق ، كما قامت الوزيرة مع المكتب العربي للشباب والبيئة بتكريم عدد من وزراء البيئة السابقين بحضور الدكتور هشام السنجرى رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نائبا عن وزير التربية والتعليم ، والدكتورة هويدا بركات نائبا عن وزيرة التخطيط ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين.

يذكر أن الاحتفال باليوم الوطني للبيئة بدأ منذ 22 عاما بمناسبة صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، ليصبح تقليدا وطنيا سنويا يذكر الحكومة والمواطن على حد سواء بأهمية البيئة ومراعاة البعد البيئي في كافة الأنشطة.