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    "الإنتاج الإعلامي" تحذر من البث خارجها.. وتطالب الفضائيات بتقنين أوضاعها

    07:27 م الأحد 27 يناير 2019
    "الإنتاج الإعلامي" تحذر من البث خارجها.. وتطالب الفضائيات بتقنين أوضاعها

    مدينة الإنتاج الإعلامي

    كتب- مصطفى علي:

    طالبت مدينة الإنتاج الإعلامي، كافة القنوات الفضائية وكل المكاتب التي تقدم الخدمات الإعلامية داخل جمهورية مصر العربية والمكاتب الإعلامية الخارجية، بسرعة تقنين أوضاعها والعمل من داخل المدينة وفقا للقانون 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الإعلام والصحافة.. محذرة من خطورة البث خارجها.
    وأوضحت مدينة الإنتاج الإعلامي - في بيان اليوم الأحد-، أنها المكان الوحيد المعتمد للبث من داخل جمهورية مصر العربية، وأن أي قناة تبث من خارجها تكون مخالفة للقانون.. مؤكدة حرصها الكامل على تقديم خدمة إعلامية متميزة من داخلها وفقا لنظام المناطق الحرة الإعلامية، وما يتضمنه ذلك من التسهيلات الإعلامية والإدارية.
    يأتى ذلك بعد إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتهاء مهلة تقنين الأوضاع للقنوات الفضائية والمكاتب الإعلامية الخارجية وفقا لقانون تنظيم الإعلام والصحافة.

    مدينة الإنتاج الإعلامي الفضائيات الخدمات الإعلامية قانون تنظيم الإعلام والصحافة الأعلى لتنظيم الإعلام

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