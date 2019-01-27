​"مروان": قانون التصالح على مخالفات البناء لا علاقة له بالإزالات الحالية

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأحد، إن مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيأخذ وقتا كافيًا لأنه قانون هام.

وأضاف عبدالعال، خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، أن "هناك جريمة تتمثل في البناء المخالف وهي أن المتهم مجهول، وفيما يخص تثمين المتر مرة أخرى للتصالح يعنى هل سنعيد بيع ملكية مملوكة؟".

ومن جانبه قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن "قانون التصالح في بعض المخالفات المطروح للنقاش على الجلسة العامة حاليا يعنى تقنين أوضاع وليس توقيع عقوبات، بمعنى الحصول على مقابل من العقار غير المشروع ليصبح مشروع، ثم إعادة هذا المقابل مرة أخرى للبنية التحتية والكهرباء والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لنسب محددة بمشروع".

وأضاف أن "الدولة لن تأخذ هذه المخالفات تضعها في جيبها".

وأضاف مروان، خلال كلمته: "لو سمح لي بعض النواب مجازا استغلال مصطلح جثة على المخالفة، أننا بصدد الديون على هذه الجثة وليس بصدد مناقشة من قتل الجثة".

وقال إن "مشروع قانون التصالح ليس له علاقة بالإزالات التى تُجرى حاليا لأن هذه الأعمال تخص أراضى أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات لتقنين أوضاعها وبعد انتهاء المهلة تُجرى حاليا إزالة هذه المخالفات وهذا وضع طبيعي".