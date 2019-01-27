مثقفون فلسطينيون ينتقدون غياب القضية المركزية عن الإبداع العربي

كتب-محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

أقيمت ندوة "المشهد الفلسطيني في الأدب العربي" اليوم الأحد، في إطار فعاليات معرض القاهرة الدولية للكتاب في نسخته الـ 50.

وفي بداية الندوة، قال الروائي ناجي الناجي، إن الاتجاه الأدبي ما بعد اتفاقية أوسلو، أخذ شكلًا إنسانيًا، إلا أنه أيقن أن قصائد الكثير من الفلسطينيين لا تعبر عن الموجودين في المنفى.

وطالب الناجي، بضرورة توثيق النكبة؛ لأنه عندما زار فلسطين، شعر أن لكل مواطن له هم وأولويات تختلف عن الآخرين.

فيما طالبت الشاعرة زينات، بوشاويش، بمزيد من الدعم العربي؛ للتأكيد على الهوية الفلسطينية لدى الشعوب العربية، مؤكدة أن المثقف العربي يعاني من حالة مذهبية، ويعيش أزمة كبيرة، كلما ابتعد عن القضية الفلسطينية.

وأكدت زينات أنها من جيل لم ير الدعم، في حين شاهد الخناجر التي تطعن القضية الفلسطينية في ظهرها، من خلال تغييب القضية المركزية العربية عن المشهد الثقافي العربي، منتقدة اتجاه الأعمال الدرامية إلى القضايا المحلية دون الفلسطينية.