يوسف زيدان: "مصر نفدت بالصدفة مما يحاك ضدها"

كتب-محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الكاتب الكبير يوسف زيدان، إن ما يتردد بشان إلحاد ابن سينا غير صحيح، مؤكدا أن هذا الأمر لا يهم في شيء، وأن الأهم هو أعماله الإبداعية والعلمية وأفكاره.

وقال زيدان، خلال حفل توقيعه رواية "فردقان": لقد نفدت مصر مما يحاك ضدها بالصدفة، ولا تصدق ما يقال حول أن مصر محروسة، لأنها كان يمكن أن تشتعل في جمعة قندهار، وكان يمكن أن تتحول إلى ليبيا أو سوريا لو أطلقت طلقة واحدة في هذا اليوم".​