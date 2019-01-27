فرج عامر: مبادرة السيسى "نور حياة" إنسانية وتستهدف "الغلابة"

كتبت- ميرا إبراهيم:

وصف المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "نور حياة"، بأنها إنسانية وتدل على أن الرئيس السيسى حريص كل الحرص على رفع المعاناة وتخفيف آلام الأمراض عن جميع المواطنين بصفة عامة وعن المواطنين "الغلابة" من الفقراء والبسطاء بصفة خاصة.

ووجه "عامر" فى بيان له اليوم، نداء لجميع القادرين للمساهمة فى هذه المبادرة التى تجعل أي مواطن يعانى من أمراض العيون يعود إلى الحياة مرة أخرى، موجها التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعلن عن دعم المبادرة بمبلغ مليار جنيه من صندوق تحيا مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "نور حياة" تستهدف الكشف على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 2 مليون مواطن من الحالات الأولى بالرعاية وتوفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية فى العيون.​