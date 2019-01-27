وزير الأوقاف يعلن تخصيص 20 مليون جنيه لدعم مبادرة "نور حياة"

كتب- محمود مصطفى:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لدعم مبادرة (نور حياة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف وحرصها الشديد على كل ما من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

ودعا وزير الأوقاف -في تصريح صحفي أمس السبت-، المجتمع إلى التفاعل مع هذه المبادرة الإنسانية الكريمة التي أطلقها الرئيس، والتي تستهدف توفير العلاج اللازم لضعاف البصر والمهددين بفقد نعمة الإبصار، مضيفا أن ذلك يأتي في أولويات التكافل الاجتماعي، وتنفيس الكرب عن المكروبين، "فمن نفس عن إنسان كربة من كرب الدنيا نفس الله - عز وجل - عنه كربة من كرب يوم القيامة".

كما دعا إلى دعم صندوق (تحيا مصر) بكل مبادراته ووجوه إنفاقه، وقال إنه بعد إطلاعه على أنشطة الصندوق الإنسانية، وما قدمه ويقدمه منذ تأسيسه "صار لزاما علينا أن يدعمه ليستمر في خدمة الفئات والمناطق الأولى بالرعاية وليتمكن من مضاعفة نشاطه في خدمة هذه الفئات؛ بما يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والوفاء بحق الواجب الكفائي الذي يحتم علينا آلا يكون بيننا جائع لا يجد ما يسد جوعته ولا مريض لا يجد ما يتداوى به، مصداقا لقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) "ما آمن بي من بات شبعان وحاره جائع وهو يعلم".