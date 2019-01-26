"التعامل بالدولار".. العاصمة الإدارية تتلقي 50 طلبًا لإنشاء مقار دبلوماسية

كتب - أسامة عبدالكريم وأ ش أ:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الاتفاق والتوقيع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتخصيص 200 فدان لإنشاء قرية تكنولوجية ذكية داخل العاصمة الإدارية على غرار القرية الموجودة بمحافظة الجيزة، نافيا وجود توجه نحو إقامة مدينة صناعية داخل العاصمة حتى لا تتواجد صناعات ملوثة للبيئة في هذا المكان.

وقال "الحسيني" إن شركة العاصمة الإدارية تلقت حتى الآن نحو ٥٠ طلبا من البعثات والسفارات الأجنبية الموجودة بالقاهرة لإنشاء مقار جديدة لها في العاصمة، مشيرا إلى أنه سيتم بيع الأراضي لإقامة هذه المقار بالحي الدبلوماسي بالدولار الأمريكي.

وأضاف أن هناك منظومة تكنولوجية قائمة على عدم تدخل العنصر البشري لإدارة وضبط مخالفات المرور داخل العاصمة الإدارية، حيث تضم هذه المنظومة تصوير سرعات السير للمركبات لإحكام السيطرة على الطرق وعمليات السير داخل العاصمة الإدارية ومنع تكرار المخالفات ومن ثم الحوادث.

وأشار الحسيني إلى أن الحي السكني الذي سيتم إنشاؤه حاليا داخل العاصمة يضم مشروعات تنفذها وزارة الإسكان وأخرى ينفذها القطاع الخاص، موضحا أنه سيكون هناك تنوعا في الوحدات السكنية المقرر طرحها لتتاسب مختلف الفئات المجتمعية الأمر الذي يؤكد عدم صحة ما يتردد بشأن استحواذ الأثرياء على هذه الوحدات.