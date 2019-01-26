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    انطلاق فعاليات الدورة الرياضية للمدن الجديدة بالعاشر من رمضان

    07:14 م السبت 26 يناير 2019
    انطلاق فعاليات الدورة الرياضية للمدن الجديدة بالعاشر من رمضان

    المهندس خالد عباس

    كتب - محمد عبدالناصر:

    انطلقت منذ قليل، فعاليات الدورة الرياضية للمدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتستمر 10 أيام على أن تنتهى يوم 4 فبراير المقبل.

    افتتح الدورة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من ورؤساء المدن الجديدة.

    وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ووجه الحضور التحية لرجال الشرطة في عيدهم، تبعتها تلاوة آيات من الذكر الحكيم.

    ومن ناحيته، قال المهندس عبدالمطلب عمارة، إن العمل والرياضة أساس التفوق والإنجاز في البناء، مشيرًا إلى أن جميع أبناء أجهزة المدن الجديدة شاركوا في الدورة من حوالي 30 مدينة جديدة.

    خالد عباس مصطفى مدبولي الدورة الرياضية المدن الجديدة العاشر من رمضان

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