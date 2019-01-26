"حقوق غير المسلمين" ضمن إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

القاهرة- أ ش أ:

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي"؛ بهدف ترسيخ ثقافة التعايش السلمي في ظل التعددية الدينية.

ويُشدد الكتاب على أن الإسلام قرر الحرية الدينية، وعدّها احترامًا لإنسانية الإنسان وإقرارًا لحقوقه، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له السبق إلى تأسيس العلاقات مع الآخر من غير المسلمين وضبط قيم التعايش السلمي والمواطنة.

ويلفت الكتاب إلى أن القارىء لسيرة النبي محمد يجد أن (المدينة المنورة) التي كانت نواة الدولة الإسلامية، شهدت أمورًا تتجلى فيها روح السماحة والإخاء؛ فشهدت لأول مرة في التاريخ اعتراف الإنسان بأخيه الإنسان المخالف له في الدين أوالجنس، وحفظت للجميع حقوقهم، ويشهد لذلك وثيقة المدينة، والتي عُدت أساسًا لدستور العلاقات بين الناس على اختلاف أديانهم.

وينقسم الكتاب إلى ستة مباحث، الأول: "حقوق الإنسان في الإسلام"، ويتناول مسائل الحرية والمساواة والعدل، والمبحث الثاني: "حرية العقيدة لغير المسلم"، في حين يستعرض المبحث الثالث "مظاهر حرية العقيدة التي كفلها الإسلام لغير المسلمين"، فيما يتناول المبحث الرابع "تطبيق حرية العقيدة لغير المسلمين في التاريخ الإسلامي"، وتأتي "شهادات غير المسلمين على الحرية الدينية في الإسلام" كمضمون للمبحث الخامس، أما المبحث السادس والأخير فيسرد شبهات تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وإلقاء السلام عليهم وغيرها من الشبهات، ثم يفندها.

كما يقدم جناح الأزهر الشريف لزواره كتاب "التغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقات الاجتماعية للأسرة"؛ وذلك ضمن جهود الأزهر للحفاظ على الأسرة باعتبارها ركيزة المجتمع.

ويشير الكتاب إلى أن التغيرات المعاصرة في العلاقات الاجتماعية أدت إلى ابتعاد الإنسان عن الغاية العظمى، وهي إعمار الأرض وبناء حضارة حقيقية، وأن هناك آخرين انعزلوا عن الحياة وعن دورهم فيها، لافتًا إلى أن الواقع الأسري في الوقت الحاضر يقتضي كثيرًا من المراجعة؛ حيث أدى الوضع الحالي إلى ظهور أجيال تعاني ضعف الانتماء لأُسرها ولوطنها، إضافة لظهور العنف بشكل مزعج في البيوت وفي الشوارع والمواصلات والمدارس وميادين مختلفة في الحياة.

ويلفت الكتاب إلى أن علاج ذلك يكمن في إحياء دور الأسرة، والاهتمام بواقعها، وتبني همومها، واستعادة منظومة التربية التي لا تنفك عن التعليم.. مطالبا كل أفراد الأسرة أن يعرف كل منهم دوره الحقيقي، وكيف يطوره، فضلًا عن القيام به، إضافة إلى المشاركة الفعالة في المجتمع، وإحياء القيم المهجورة في حياتنا الاجتماعية، ونشر ثقافة الإحسان والتكافل الاجتماعي.

وينقسم الكتاب إلى ثلاثة مباحث، الأول: أثر ثقافة المجتمع المعاصر في العلاقات الاجتماعية، بينما يستعرض المبحث الثاني: "العلاقات الاجتماعية بين الأسرة والأقارب وآثارها على الزوجين"، فيما يسرد المبحث الثالث: "العلاقات الاجتماعية مع الجيران".

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثالث على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.​