أخبار متوقعة.. بدء الرحلات من مطار سفنكس وانطلاق بطولة المدن الجديدة

القاهرة- أ ش أ:

تحتفل جميع المطارات المصرية وشركة مصر للطيران بعيد الطيران المدني المصري الـ89 الذي يوافق يوم 26 يناير من كل عام، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية:

القاهرة.. تحتفل جميع المطارات المصرية وشركة مصر للطيران بعيد الطيران المدني المصري الـ89 الذي يوافق يوم 26 يناير من كل عام، والذي يتزامن هذا العام مع تشغيل رحلات "مصر للطيران" من مطار "سفنكس" الدولي.

العاشر من رمضان.. تنطلق، فعاليات البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2019، بمدينة العاشر من رمضان، ولمدة 10 أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنادي (إسكان سبورت) بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة فرق رياضية من العاملين بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهمًا من أخطر عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس الإرهابي"، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

برلين.. تستضيف وزارة الخارجية الألمانية أكثر من 45 منظمة دولية بمعرض المهن الدولية "فكر عالميا"؛ وذلك لتقديم نفسها كأرباب عمل وتقديم برامج البحث الصغيرة، بمشاركة عدد من الطلاب الخريجين والمحترفين المهتمين بالعمل في منظمة دولية أو مؤسسة أوروبية تصل إلى 1500 شخص.