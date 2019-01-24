"الأزهري": كتاب الشخصية المصرية هدية لأرض الكنانة.. واستفدت من ميلاد حنا

كتب- محمد عاطف:

تصوير- أحمد النجار:

قال الشيخ أسامة الأزهري، إن كتاب "الشخصية المصرية.. خطوات على طريق استعادة الثقة" بداية لكتاب كبير باعتباره أهم كتب دراسة للشخصية المصرية.

وأضاف الأزهري، خلال كلمته بندوة مناقشة الكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50: "هذا الكتاب هدية مني لأرض الكنانة مصر وشعبها الذي صنع الهرم الاكبر وسور مجرى العيون ومسجد السلطان حسن والأزهر الشريف وحمى تراب البلد فكان الجندي والمقاتل العظيم".

وأردف: "رحلتي مع قراءة الشخصية المصرية بدأت منذ حوالي ٩ سنوات لوطن امنت بقيمه وميلاد فكرة مكتب رسالة الأزهر الذي ينقب في تاريخ الأزهر الشريف في صيانة أعمدة الشخصية المصرية".

وأضاف: "نجح الأزهر الشريف في أن يزرع في الطفل المصري أنه ينتمي لبلد عظيم نور الدنيا وخرجت موسوعة أعلام الأزهر في عشرة أجزاء".

وتابع: "استفدت كثيرا من كل الكتب التي تناولت الشخصية المصرية مثل جلال أمين وميلاد حنا ووسعت دائرة البحث حتى قرأت ما كتب عن الدول العربية المجاورة".