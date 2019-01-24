مجلس كنائس الشرق الأوسط يشيد بافتتاح مسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية

كتب- إسلام ضيف:

أكدت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، أن افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم في آن معاً، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعكس الوحدة الوطنية في مصر، مشيدة بهذا الافتتاح المتزامن للكاتدرائية والمسجد لما له من دلالة إيجابية.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والذي عقد على مدى يومين في مقر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، ببلدة العطشانة بكفيا في لبنان.

من ناحية أخرى، أعرب المجتمعون عن تطلعهم لعودة العمل إلى المؤسسات الدستورية في لبنان، ولا سيما في ما يتعلق بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، وإحلال السلام في سوريا والعودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم.\

كما أعربت اللجنة التنفيذية عن الأمل في استعادة العراق عافيته وعودة من اقتُلعوا من أبنائه إلى أرضهم، وتحقيق قيام دولة فلسطين بما تنص عليه القرارات الدولية ذات الصلة وعودة اللاجئين الفلسطينيين بما يصون هويتهم الوطنية ويحمي منطق العدالة، مع التأكيد على رفض قرار إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.