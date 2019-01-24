موسى مصطفى: تضحيات الشرطة تتواصل من أجل الوطن

كتب- محمد نصار:

تقدم المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد والرئيس التنفيذي لاتحاد الأحزاب المصرية، بخالص التهاني لكل قيادات الشرطة المصرية أفرادًا وضباطًا وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة العيد الـ67 لمعركة الإسماعيلية.

وأضاف موسى، في بيان، اليوم الخميس، أن معركة الإسماعيلية التاريخية عام 1952، واجهت فيها قوات الشرطة المصرية الباسلة، بإمكاناتها المحدودة جيش بريطانيا العظمى ورفضت الإنذار البريطاني بتسليم مديرية أمن الإسماعيلية للجيش الإنجليزي، كما رفضت تسليم سلاحها للإنجليز.

وتابع: "اختارت يومها الموت على المهانة والاستشهاد على الاستسلام، ودخلت في معركة غير متكافئة وضحى أفراد الشرطة بحياتهم من أجل سيادة الوطن واستقلاله وعزته وكرامته، وسقط يومها 50 شهيدًا وأصيب 80 آخرين".

وأوضح موسى مصطفى، أن الشرطة المصرية أبت إلا أن تشارك في معركة الاستقلال الوطني والكرامة، وهي اليوم تضحي مجددًا بأبنائها في معركة الإرهاب الذي يستهدف تركيع وخطف الوطن.

وتابع أن تضحيات الشرطة المصرية تتواصل من أجل الوطن ونباهي بها ونفاخر بها في كل وقت وكل حين، ونُثمن شهدائنا من الشرطة ومن الجيش المصري الباسل أيضًا.