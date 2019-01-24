وزير النقل: ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي يحد من الحوادث

كتب- أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن معدلات تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقي، تسير وفقا للجدول الزمني المحدد.

وأضاف وزير النقل، في بيان، اليوم الخميس، أن المشروع من المقرر الانتهاء من الجزء الأول به، وهو وصله قنا إلى تقاطع سوهاج البحر الأحمر قبل 30 يونيو المقبل، بطول 55 كم، والجزء الثاني حتى أسيوط بطول 90 كم خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق، والتي تشتمل تنفيذ 6 طرق بإجمالي أطوال 1000 كم وتكلفة 14 مليار جنيه.

وأوضح أن المشروع يبلغ طوله 145 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون 2 حارة بكل اتجاه.

وأضاف وزير النقل، أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلا للحوادث، لافتا إلى أن الدولة تسعى لمد شبكة عملاقة من الطرق كمحاور تنموية تهدف إلى التوسع العمراني والصناعي والزراعي بجميع محافظات الجمهورية من خلال المشروع القومي للطرق الذي يساهم في خدمة حركة انتقال الأفراد والبضائع وتقليل زمن الرحلات التي يقطعها قائدو المركبات بين المحافظات وللحد من وقوع ومنع الحوادث على الطرق والمساهمة في تنمية المناطق العمرانية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن المشروع يسهم في الحد من الحوادث على الطريق وتنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا - الغردقة)، كما يساهم في تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التي تعتمد عليها المناطق السياحية في البحر الأحمر بالإضافة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بوسط الصعيد، ويتكامل مع طريقي سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا اللذين تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهذا الطريق سيكون محور "سفاجا – سوهاج – أسيوط" المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.

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