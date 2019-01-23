أمين اتحاد جمعيات الهلال الأحمر يزور الجامعة العربية

القاهرة - مصراوي:

زار الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الحاج آس سي، اليوم مقر جامعة الدول العربية والتقى مع السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون العربية بالجامعة العربية، لبحث أوجه التعاون في المجالات المختلفة في إطار زيارته الأولى لمصر.

وذكر بيان أصدرته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء، أن الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصري، استقبلت الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، بالمقر العام المصري.

وأشاد آس سي بأعمال الهلال الأحمر المصري، خلال تفقده مختلف الأنشطة التي يقوم بها الهلال ونادى الشباب التابع له بمدينة نصر، كما التقى عددا من اللاجئين في مصر بمعرض المنتجات الخاص بهم في مقر الهلال.

ووجه الحاج آس سي الشكر لمتطوعي الهلال، قائلًا "إننا جمعيا نخدم قضية إنسانية واحده تجاه أشخاص وجدوا أنفسهم ما بين يوم وليله في وضع يحتاج للمساعدة ولأن هؤلاء كانوا يريدون لأنفسهم تمامًا ما نريد لأنفسنا ولأبنائهم ما نريد لأبنائنا ولكن الظروف تحرمهم من تلك الأمنيات وما علينا إلا أن نساعدهم".

وقامت الأمين العام للهلال الأحمر المصري، بتسليم درع الهلال لكل من الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيد هاشم، تكريمًا على جهودهم.

يذكر أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة - التي تمتد لمدة ثلاثة أيام - تفقد عددًا من أنشطة الهلال منها بنك الدم المركزي ومجمع خدمات الهلال الأحمر المصري في منطقة زينهم.

يذكر أن الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر يضم 190 دولة ما يجعلها أكبر منظمة إنسانية في العالم تقدم المساعدات في حالات الكوارث والحروب بدون تمييز، كما تقوم بأعمال تنموية لتقوية دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الوطنية في بلادها.