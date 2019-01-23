وزير الزراعة يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة سبل تطوير العلاقات

القاهرة- أ ش أ:

أشاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عز الدين أبوستيت، ومفوض الاتحاد الأوروبي للزراعة والتنمية الريفية فيل هوجان خلال مباحثاتهما بالقاهرة بالعلاقات الثنائية المتطورة بين الجانبين، والتحسن الحالي للوضع الاقتصادي في مصر، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن الطرفين أكدا اهتمامهما المشترك بالتعاون في مجال الزراعة والتنمية الريفية بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في مجال الصناعات الزراعية، وتعزيز التبادل على المستوى التقني.

وتعد زيارة المفوض الأوروبي للزراعة الأولى إلى القاهرة دليلا ملموسا على ما يوليه الاتحاد الأوروبي من أهمية لعلاقاته مع مصر في هذا المجال.

وأشار الجانبان إلى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والأولويات المشتركة، وأهمية دور مصر في سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي إقليميا ودوليا، كما أشارا إلى تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وعمق العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والزراعة.