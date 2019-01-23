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وزير الأوقاف : إقبال كثيف على مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم

07:58 ص الأربعاء 23 يناير 2019
وزير الأوقاف : إقبال كثيف على مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الإقبال الكثيف للدارسين والدارسات من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة المختلفة على مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية يعكس مدى ارتفاع مستوى الوعي بخطورة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة، ولفظ الشعب المصري الأصيل لكل تلك الجماعات وأفكارها الظلامية المدمرة للفرد والمجتمع.

وأشار وزير الأوقاف - فى بيان له اليوم - إلى توجه الوزارة لفتح المزيد من هذه المراكز لتخريج محفظ واع معتمد ، وقال " إن الإقبال على تلك المراكز يؤكد نبذ المجتمع المصرى لكل أنواع العنف والتطرف والإرهاب والتشدد".

وأضاف أن الإقبال على حفظ القرآن الكريم وتلقي العلم الشرعي الوسطي من معدنه الصحيح على أيدى علماء وأئمة الأوقاف المتميزين علميا وفكريا ودعويا يعكس ثقة أفراد المجتمع في علماء الأوقاف وأئمتها ".

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محمد مختار جمعة القرآن الكريم المؤهلات العليا وزارة الأوقاف

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